Ученые обнаружили антираковое действие у ряда известных лекарств

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Американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера проанализировали тысячи неонкологических препаратов и узнали, что отдельные лекарства способны убивать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.
Неожиданными свойствами, как выяснили исследователи, обладают препараты, которые предназначены для борьбы с диабетом, воспалениями, лечения артрита и снижения уровня холестерина. В сумме речь идет о 50 подобных препаратах.
"Мы думали, что нам повезет, если мы найдем хотя бы одно соединение с противораковыми свойствами, но мы были удивлены, обнаружив такое количество", – прокомментировал результаты эксперимента соавтор работы Тодд Голуб.
Один из главных выводов ученых связан с тем, что обнаруженные препараты действовали не так, как противораковые лекарства. Для специализированных средств характерно блокирование нежелательных белков, а новообретенные препараты использовали иные механизмы, в частности стабилизировали межбелковые соединения.
Подводя итог, ученые сделали вывод, что обнаруженные закономерности можно перенести на практику в качестве биомаркеров. За счет этого можно будет определять, какое из лекарств больше подходит тому или иному пациенту.
Ранее ученые пришли к выводу, что физическая активность непосредственно влияет на снижение риска развития рака. Это касается случаев заболеваний толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, а также применимо для почек, печени, кожи. Наибольшую пользу представляют 2,5–5 часов умеренных физических нагрузок в неделю или порядка 2 часов высокоинтенсивных тренировок в тот же период.
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