В Москве снизилось число операций на ранних стадиях рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ассамблее "Здоровая Москва" объявили о снижении объема операций на ранних стадиях рака. Об этом заявил главный внештатный специалист-онколог столичного Депздрава Игорь Хатьков, передает РИА Новости.

"Если охарактеризовать в целом современные тенденции в развитии хирургии, это все-таки снижение объема операций при ранних формах рака, это прецизионность, это, безусловно, внедрение малоинвазивных технологий и выполнение при этом больших объемов операций на фоне эффективного лекарственного лечения распространенных метастатических раков", – заявил медик.

Кроме того, Хатьков отметил возросшую роль и значительную эффективность централизации потоков пациентов. При оказании помощи в случаях онкологии применяются сложные технологии, к которым легче получить доступ в полноценных комплексах.

Ассамблея "Здоровая Москва" стартовала в столице в четверг, 16 января. Вплоть до 19 января на площадках форума будут обсуждать современные тенденции здравоохранения, новые формы оказания медицинской помощи и превентивной медицины, а также профилактику полезного образа жизни.

Посетивший ассамблею мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что достижения в области здравоохранения позволили увеличить среднюю продолжительность жизни в столице на 5 лет. В частности, градоначальник отметил важность медицинского строительства.

Кроме того, Москва впервые среди всех городов России начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла. Такой формат взаимодействия с поставщиками подразумевает регулярное техобслуживание оборудования.

В программу ассамблеи "Здоровая Москва" включены более 90 дискуссий и экспертных сессий по заявленным направлениям. Для участия в мероприятиях приглашены как российские, так и зарубежные эксперты.

