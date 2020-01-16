Ассамблея "Здоровая Москва" открылась на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея "Здоровая Москва", которая продлится до 19 января.

Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. На этот раз Ассамблея проходит под брендом "Здоровая Москва".

В мероприятиях предыдущего форума приняло участие свыше 10 тысяч специалистов из различных областей медицины. Ожидается, что в этом году число участников вырастет в три раза – до 30 тысяч человек. Впервые Ассамблея пройдет в открытом формате – наряду с врачами, учеными и организаторами здравоохранения мероприятия форума могут посетить все желающие москвичи и гости столицы, интересующиеся вопросами развития системы здравоохранения города.

В течение четырех дней на форуме организуют более 90 дискуссий и экспертных сессий с участием зарубежных специалистов. В качестве спикеров выступят более 500 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран.

Деловая программа форума охватывает практически все направления современной медицины. Главные темы Ассамблеи – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.

Также будут затронуты такие темы, как новые формы организации медицинской помощи, превентивная медицина и профилактика, инновационные технологии лечения, малоинвазивная хирургия, тканевая инженерия, бионическая робототехника, современные подходы к подготовке профессиональных кадров.

Состоятся 14 открытых лекций на научно-популярную тематику. Среди них – "Я слышу цвет" Нила Харбиссона, первого в мире официально признанного "человека-киборга"; "Как побороть зависимость от сахара – самого опасного наркотика XXI века?" Пола МакКенна, писателя, британского гипнотизера и специалиста по саморазвитию; "Нейрофизиология личности – "красная таблетка", сознание, ограниченность нашего мозга, наша природная социальность" Андрея Курпатова и другие.

Всего в рамках Ассамблеи представят более 30 экспозиций, которые познакомят участников с последними достижениями московской медицины, включая прорывные технологии лечения заболеваний, актуальные меры профилактики и даже ультрасовременные медицинские гаджеты. На стенде "Системы поддержки принятия врачебных решений" можно узнать, как с помощью цифровых продуктов врачи общей практики и терапевты смогут быстрее и качественнее помогать пациентам: сократят время на постановку предварительного диагноза, увеличат скорость выявления заболеваний на ранних стадиях, выберут более точную тактику лечения.

В формате интерактивной голограммы стенд "Цифровой пациент" рассказывает об электронной медицинской карте москвича: о записи и приемах врачей, информации о заболеваниях и назначенном лечении, результатах диспансеризации, выписных эпикризах, результатах анализов и многом другом.

На стенде "Онкология" представлены схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями в Москве и схемы лекарственного обеспечения по нозологиям, преобладающим в структуре заболеваемости. В зоне "Акушерство и гинекология" проходят презентации первой московской школы пап "Я – папа!". Всех желающих мужчин учат пеленать, кормить и купать младенцев.

На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно пройти экспресс-тест на выявление гепатита С. Результат теста будет готов через 20 минут. В зоне "Московский донор" расположилась мини-лаборатория, в которой всем желающим определят уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор. На стенде Московской скорой и неотложной медицинской помощи в режиме реального времени любой желающий может почувствовать себя диспетчером и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

