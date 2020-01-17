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Город

12:38

Заммэра Москвы призвала бизнес к активному взаимодействию в цифровизации здравоохранения

город медицина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москва готова к взаимодействию с бизнесом в цифровизации здравоохранения, но представителям бизнеса нужно активнее показываться, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ассамблее "Здоровая Москва".

"У нас есть представители крупного бизнеса и в зале представители малого бизнеса. Нам, конечно, нужны другие партнерские отношения. Мы сейчас как Москва готовы вас слышать, вас видеть как клиентов и адаптироваться, но мы хотим, чтобы вы более активно показывались", – цитирует Ракову РИА Новости.

По словам заммэра, она полтора года занимается цифровизацией здравоохранения, и не видит "большого количества компаний, которые бы приходили и долбились к нам в дверь".

Ракова убеждена, что только в партнерстве с государством получится сформировать качественный продукт. "Потому что только за него мы можем заплатить, если быстрой коммерческой выгоды из него нет", – отметила она.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне ВДНХ № 75. В день открытия мероприятия посетили более 20 тысяч человек. В рамках ассамблеи прошли лекции мировых специалистов, экспертные сессии и интерактивная выставка.

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