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Город

09:21

Лучших врачей наградили на ассамблее "Здоровая Москва"

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице наградили победителей конкурса "Специалист года – 2019". Церемония награждения врачей прошла в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лауреатами конкурса стали 52 врача. Трех специалистов в области оказания онкологической помощи наградила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время церемонии Ракова рассказала о новом стандарте онкологической помощи в Москве. Согласно этому документу, все наиболее эффективные ресурсы для лечения онкологических заболеваний будут сконцентрированы на базе шести крупных больниц. В этих центрах для пациентов будет организован полный цикл лечения.

Накануне на ВДНХ начала работу XVIII ассамблея "Здоровая Москва", которая продлится до 19 января. Наряду с врачами, учеными и организаторами здравоохранения мероприятия форума могут посетить все желающие москвичи и гости столицы.

Всего в рамках ассамблеи представят более 30 экспозиций, которые познакомят участников с последними достижениями московской медицины, включая прорывные технологии лечения заболеваний, актуальные меры профилактики и даже ультрасовременные медицинские гаджеты.

Ранее сообщалось, что пациентам столичных поликлиник в тестовом режиме предоставят доступ к электронной медицинской карте. Эту идею москвичи поддержали в ходе голосования на портале "Активный гражданин", которое проходило в ноябре – декабре прошлого года.

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