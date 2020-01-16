Роддома Москвы готовы к возможному беби-буму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В родильных домах города может увеличиться количество рожениц после введения дополнительных выплат на детей. Об этом сообщил в рамках ежегодной Ассамблеи "Здоровая Москва" руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Да, Москва готова к этому, Москва хотела этого, и Москва этого ждет. <...> У нас большой запас прочности, высококвалифицированные кадры, обширная сеть женских консультаций. Мы готовы к тому, что россиянки будут рожать чаще", – цитирует его слова ТАСС.

Хрипун добавил, что в 2020 году начинает работу новый перинатальный центр на территории 67-й горбольницы, а к концу года должно закончиться строительство роддома в Коммунарке.

Все столичные роддома оснащены современным оборудованием. Отделения детской реанимации в акушерских стационарах оборудованы современной медтехникой. Благодаря этому можно оказывать помощь новорожденным с очень низкой и экстремально низкой массой тела. В учреждениях есть кардиомониторы, пеленальные столики с подогревом, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы и другое.

В городе также сформировано 19 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница". На протяжении всей беременности женщины находятся под контролем врачей.

15 января Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что рождаемость в России снова падает. Российский лидер подчеркнул, что в 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7 вместо нынешнего 1,5.

В ходе послания Путин также предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. Президент отметил, что нужно повысить материнский капитал до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Более того, по словам президента, маткапитал смогут получать семьи, в которых родился первый ребенок. При появлении второго родителям полагается дополнительно еще 150 тысяч рублей. Кроме того, после рождения третьего ребенка государство погасит 450 тысяч рублей по ипотеке семьи.

В ноябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов подчеркнул, что право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Депутат назвал такое ограничение несправедливым.

