Путин недоволен уровнем рождаемости в России

Фото: телеканал "Россия 1"

Владимир Путин начал свое выступление перед Федеральным собранием с демографического вопроса. Президент выразил недовольство уровнем рождаемости в стране.

"Рождаемость в стране снова падает. Страна вступила в сложный демографический период", – заявил российский лидер. Он заметил, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии.

Российский лидер подчеркнул, что в 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7 вместо нынешнего 1,5.

Также президент раскритиковал ситуацию с обеспечением семей яслями. "Нельзя так работать", – обратился он к губернаторам.

Ранее Путин заявил, что существующие меры поддержки демографии недостаточно эффективны. По словам российского лидера, необходимо повысить уровень жизни граждан и добиваться того, чтобы к детям относились по-особенному. Президент напомнил, что в отдельную категорию уже выделили детские рецептуры.

По прогнозам экспертов, естественная убыль населения России станет рекордно высокой за 11 лет. С января по октябрь прошлого года убыль населения составила 259,6 тысячи человек.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Увеличился средний возраст рождения первенцев, что уменьшает возможность рождения последующих детей. При этом смертность в стране также снижается.