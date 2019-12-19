Путин назвал существующие меры поддержки демографии недостаточными

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Владимир Путин посчитал, что существующие меры поддержки демографии недостаточно эффективны. Об этом глава государства сказал во время традиционной пресс-конференции.

По словам российского лидера, необходимо повысить уровень жизни граждан и добиваться того, чтобы к детям относились по-особенному. Президент напомнил, что в отдельную категорию уже выделили детские рецептуры.

"Мы смотрим, что можно делать дополнительно", – отметил Путин.

По прогнозам экспертов, естественная убыль населения России в текущем году станет рекордно высокой за 11 лет. С января по октябрь этого года убыль населения составила 259,6 тысячи человек.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Увеличился средний возраст рождения первенцев, что уменьшает возможность рождения последующих детей. При этом смертность в стране также снижается.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что сейчас демографическая яма находится в своей кульминационной стадии и такие "неприятные" данные были ожидаемы.

