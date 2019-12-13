В Кремле назвали "неприятной" ситуацию с рекордной убылью населения России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России, сообщает "Газета.ру".

По данным Росстата, естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет. За девять месяцев в РФ стало на 259 тысяч 600 человек меньше.

Представитель Кремля заявил, что сейчас демографическая яма находится в своей кульминационной стадии и такие данные были ожидаемы.

Песков сказал, что российские власти предпринимают усилия, чтобы свести к минимуму последствия.

Основной причиной убыли называется сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Увеличился средний возраст рождения первенцев, что уменьшает возможность рождения последующих детей.

Демографы отмечают, что убыль населения не компенсирует даже приток мигрантов.