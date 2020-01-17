Более 20 тысяч человек посетило ассамблею "Здоровая Москва" в день открытия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Более 20 тысяч человек посетило XVIII ассамблею "Здоровая Москва" в день открытия. Там прошли лекции мировых специалистов, экспертные сессии и интерактивная выставка, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Посетители также узнали, как выглядят самые опасные в мире вирусы и какое нововведение запустили в московском перинатальном центре. На площадке ассамблеи прошло несколько десятков экспертных сессий, посвященных развитию медицины.
На интерактивной выставке можно увидеть макеты готовящихся к открытию объектов здравоохранения, посмотреть, как изменятся московские поликлиники по новому стандарту.
Все желающие могут пройти осмотр ЛОР-органов и тесты на гепатит С, сдать кровь на уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор, получить консультации специалистов.
Стенд "Московского донора" посетили 63 человека, 200 человек сдали анализ на группу крови.
Всего открыто более 30 экспозиций. На стенде "Инфекционная безопасность" представлена бактериологическая зона с самыми опасными вирусами, которые были привезены из микробиологического музея Берлина.
Ассамблея "Здоровая Москва" проходит на ВДНХ
В зоне "Акушерство и гинекология" презентовали дистанционное видеонаблюдение за новорожденными в больнице. На большинстве стендов для посетителей запланированы мастер-классы, семинары и презентации книг.
XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне ВДНХ № 75.
Ранее в рамках ассамблеи "Здоровая Москва" наградили победителей конкурса "Специалист года – 2019". Лауреатами конкурса стали 52 врача.
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