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09:44

Более 20 тысяч человек посетило ассамблею "Здоровая Москва" в день открытия

город медицина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Более 20 тысяч человек посетило XVIII ассамблею "Здоровая Москва" в день открытия. Там прошли лекции мировых специалистов, экспертные сессии и интерактивная выставка, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Посетители также узнали, как выглядят самые опасные в мире вирусы и какое нововведение запустили в московском перинатальном центре. На площадке ассамблеи прошло несколько десятков экспертных сессий, посвященных развитию медицины.

На интерактивной выставке можно увидеть макеты готовящихся к открытию объектов здравоохранения, посмотреть, как изменятся московские поликлиники по новому стандарту.

Все желающие могут пройти осмотр ЛОР-органов и тесты на гепатит С, сдать кровь на уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор, получить консультации специалистов.

Стенд "Московского донора" посетили 63 человека, 200 человек сдали анализ на группу крови.

Всего открыто более 30 экспозиций. На стенде "Инфекционная безопасность" представлена бактериологическая зона с самыми опасными вирусами, которые были привезены из микробиологического музея Берлина.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит на ВДНХ

В зоне "Акушерство и гинекология" презентовали дистанционное видеонаблюдение за новорожденными в больнице. На большинстве стендов для посетителей запланированы мастер-классы, семинары и презентации книг.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне ВДНХ № 75.

Ранее в рамках ассамблеи "Здоровая Москва" наградили победителей конкурса "Специалист года – 2019". Лауреатами конкурса стали 52 врача.

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