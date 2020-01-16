Новый стандарт лабораторной службы внедряют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый стандарт лабораторной службы интегрирован в систему городских медицинских учреждений. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, оказание помощи разделено на три уровня организации.

На ассамблее "Здоровая Москва" было объявлено, что лабораторная служба столицы в нынешнем виде в полной мере соответствует потребностям медорганизаций. Она представляет комплексную систему из пунктов приема биоматериалов, автоматизированных централизованных лабораторий и Диагностического центра лабораторных исследований.

Последняя из перечисленных организаций отличается тем, что преимущественно работает с редкими, сложными и высокотехнологичными исследованиями и системами.

Для современной лабораторной службы Москвы характерны централизация, доступность, информатизация, высокое качество и эффективность работы. На данный момент в этой сфере задействовано порядка 5 тысяч специалистов. Результаты анализов предоставляют пациентам максимально оперативно, а ознакомиться с ними можно в системе ЕМИАС.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне № 75 на ВДНХ. Ее могут посетить как специалисты, так и гости и жители Москвы. Чтобы попасть на масштабную конференцию, необходимо зарегистрироваться. За время работы форума планируются 90 дискуссий и 14 открытых лекций по вопросам здравоохранения.

Столичный форум посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, продолжительность жизни в Москве за последние 10 лет выросла на пять лет. Ежегодно она увеличивалась на полгода. Собянин отметил, что данные показатели связаны с благоустройством городской среды и снижением смертности на дорогах общего пользования.

Ранее в ходе ассамблеи управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон заявил, что в Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития в области охраны здоровья и профилактики болезней. Специалист заявил, что воодушевлен амбициозными планами столичных властей.

