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Общество

16:14

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в столице

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на период с 6 по 12 января наблюдается спокойная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отмечается, специалисты регистрируют низкий уровень заболеваемости в сравнении с недельными эпидемическими порогами.

"Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием РС-вирусов и аденовирусов. Число заболевших в городе в сравнении с последней рабочей неделей 2019 года уменьшилось на 21%", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в городе завершена прививочная кампания. Согласно данным оперативного мониторинга в Москве, прививку сделали более 7 миллионов человек.

"Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Минздраве сообщили , что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже чем 1 случай на миллион.

В 2019 году впервые используется новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В Роспотребнадзоре добавили, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, то нужно использовать трехвалентную.

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