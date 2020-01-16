Фото: пресс-центр Ассамблеи "Здоровая Москва"

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения. Об этом заявил управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон в ходе Ассамблеи "Здоровая Москва" со ссылкой на проведенное компанией исследование мировых трендов в здравоохранении.

"Я посетил заседание с представителями управления московского здравоохранения и я очень воодушевлен тем, как руководство вовлечено во все эти процессы. Я считаю, что руководство города очень амбициозно в своих будущих стремлениях", – рассказал Ларссон.

Он отметил, что в ходе исследований рассматривались пять глобальных трендов систем здравоохранения Москвы. Эксперт считает, что столица идет на верном пути и делает это с невероятной скоростью. Ларссон добавил, что организация городской среды способствует распространению ЗОЖ, в частности он отметил павильоны "Здоровая Москва".

Ларссон подчеркнул, что организованные павильоны здоровья в парках являются отличной идеей. Он отметил, что многие страны могут перенять этот опыт. Эксперт также отметил открытие доступа для пациентов к электронным медицинским картам, добавив, что в столице наблюдается огромный прогресс в различных областях здравоохранения.

Также он уделил внимание мобильной вакцинации против гриппа, отметив, что данная программа является примером лучших практик в массовой профилактике. Ларссон привел в пример и программу "Московское долголетие", создание сети "сосудистых" центров и организацию обслуживания пациентов на дому.

"В последнее время мы наблюдаем целый ряд очень полезных и интересных инициатив в Москве. Наши исследования показали, что Москва очень активно развивается", – заключил Ларссон.

XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ. Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. На этот раз Ассамблея проходит под брендом "Здоровая Москва".

В течение четырех дней на форуме организуют более 90 дискуссий и экспертных сессий с участием зарубежных специалистов. В качестве спикеров выступят более 500 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран.

Деловая программа форума охватывает практически все направления современной медицины. Главные темы Ассамблеи – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.

