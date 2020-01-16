За 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет – Собянин

12:20
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Продолжительность жизни в Москве за последние 10 лет выросла на пять лет. Ежегодно она увеличивалась на полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе пленарного заседания "Здоровье больших городов: большие вызовы и большие возможности" на XVIII Ассамблее "Здоровая Москва".
По его словам, на показатель влияют несколько факторов. В частности, это благоустройство городского пространства и снижение смертности на дорогах.
Мэр отметил, что столица занимает второе место с конца по смертности на дорогах. "Это результат того, что на самом деле наши нелюбимые камеры видеофиксации, штрафы и так далее приводят к большей дисциплине на дорогах, развитие инфраструктуры, общественного транспорта снижает смертность", – цитирует его Агентство "Москва".
Глава города добавил, что развитие общественного транспорта тоже связано с повышением качества жизни в городе. Он рассказал, что две трети горожан ездят на общественном транспорте, отказываясь от использования личных автомобилей. Это снижает объем вредных выбросов от транспорта.
"2/3 людей в обычные часы пик передвигаются на общественном транспорте. Это один из самых высоких показателей. И 2/3 этого транспорта электрифицировано: электрички, метро, трамваи, электробусы, которые в ближайшее время будут вытеснять традиционные автобусы", – заключил мэр.
Собянин говорил и о медицинском строительстве. Столичные власти увеличат объем строительства медицинских учреждений в городе.
"Около 1 миллиона квадратных метров – за всю историю Москвы самая большая программа. Мы увеличиваем объем и затраты на строительство в пять–шесть раз со следующего года, в том числе строительство новых проектов", – объяснил мэр.
В городе реконструируют почти все старые поликлиники, построенные несколько десятков лет назад, уточнил он.
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