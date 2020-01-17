Школу для будущих пап проведут в рамках ассамблеи "Здоровая Москва"

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Городская больница имени Виноградова в рамках ассамблеи "Здоровая Москва" представила работу первой в городе школы для будущих родителей "Я – папа!", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Как уточняется, занятия для будущих пап проходят на стенде "Акушерство и гинекология". Мужчины могут научиться пеленать, купать и кормить ребенка.

"Знания и практические навыки, полученные на занятиях, помогают будущим папам полноценно участвовать в уходе за новорожденным малышом, правильно заботиться о нем и быть готовым к любым нештатным ситуациям", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основную часть занятий проводит мужской коллектив врачей роддома.

Ранее Сергей Собянин на ассамблее заявил, что продолжительность жизни в Москве за последние 10 лет выросла на пять лет. Ежегодно она увеличивалась на полгода. Он отметил, что на это повлияли благоустройство городского пространства и снижение смертности на дорогах.

"Это наш город": на ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея "Здоровая Москва"

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" работает на ВДНХ. Крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения продлится до 19 января. В этом году впервые все мероприятия проходят в открытом формате.

Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. Главные темы – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.