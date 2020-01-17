Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участвовали 32 медорганизации с 64 заявками. Жюри оценивало их по нескольким критериям: насколько были определены и оптимизированы их ключевые процессы, были ли достигнуты цели. Учитывалась и социальная значимость.

В категории "Лучший проект" лидером стала городская поликлиника № 210. Разработка ее сотрудников значительно сократила время ожидания при ультразвуковых исследованиях.

Вторым стал Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Его отметили за разработку и пилотное внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы "Виртуальные счета клинических подразделений" на базе ЕМИАС.

Тройку лидеров замкнула городская клиническая больница № 51. В отделении гнойной хирургии медики начали использовать гидрохирургические скальпели Versajet II.

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой завоевал специальный приз. Здесь разработали и апробировали программу, помогающую детям с психическими нарушениями социализироваться и адаптироваться в обществе.

В номинации "Лучший проектный управляющий" победителями оказались четыре специалиста из московских медицинских учреждений. В подноминации "Организатор проектной деятельности" приз получила руководитель проектного офиса городской клинической больницы № 52 Екатерина Кудрявцева.

В подноминации "Эксперт в управлении проектами" жюри выявило двух специалистов – аналитиков городской клинической больницы № 52 Екатерину Круглову и Екатерину Малышеву.

Первое место в подноминации "Руководитель проектов" получил главврач по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 4 Андрей Ворыханов.

Ранее на ассамблее наградили победителей конкурса "Специалист года – 2019". Лауреатами стали 52 врача. Трех специалистов в области оказания онкологической помощи наградила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января. Это самое крупное событие в сфере медицины. На нем можно познакомиться с технологиями будущего в здравоохранении, новыми формами и подходами в организации медпомощи и подготовке кадров. В этом году впервые все мероприятия проходят в открытом формате.

Эксперты заявили, что Москва успешно адаптируется к новым технологиям и практикам в мировой медицине, внедряя лучшие из них в сферу здравоохранения. По мнению специалистов, в некоторых направлениях другим странам стоит перенимать опыт Москвы.

Особенно их заинтересовали проекты по развитию цифровой медицины, системе поддержки принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта и новые стандарты здравоохранения Москвы. Речь идет и об электронных медкартах.