Развитие здравоохранения столицы оценено экспертами мирового уровня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Москва успешно адаптируется к новым технологиям и практикам в мировой медицине, внедряя лучшие из них в сферу здравоохранения. Об этом говорят результаты исследования крупнейших консалтинговых компаний BCG.
Как отметил глобальный эксперт практики здравоохранения и управляющий директор BCG Штефан Ларссон, в столице отмечается значительный прогресс во многих областях здравоохранения, поскольку Москва поддерживает все важные направления развития современной медицины.
"Организуется много важных проектов, выдвигается множество инициатив. В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, – важный шаг в сторону открытости", – сказал он на полях ассамблеи "Здоровая Москва".
Эксперт добавил, что столица следует принципам "здорового города" и регулярно устраивает массовые профилактические мероприятия в парках и других общественных местах, чтобы вовлекать в заботу о своем здоровье большее число горожан.
"На мой взгляд, павильоны здоровья в парках – отличная идея. Я считаю, что многие могут перенять этот опыт, потому что это очень удобно для пациентов. В некоторых стран такая инициатива уже существует, однако в ряде странах этого нет, поэтому такой опыт стоит позаимствовать", – заключил Ларссон.
XVIII ассамблея "Здоровая Москва" работает на ВДНХ. Крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения продлится до 19 января. В этом году впервые все мероприятия проходят в открытом формате.
Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. Главные темы – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.
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