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16 сентября, 09:18

Мэр Москвы

Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Итальянский павильон открылся в усадьбе Останкино после завершения реставрации, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Павильон считается одним из самых оригинальных, нарядных и архитектурно сложных интерьеров Останкинского дворца. Он был создан в конце XVIII века по проекту архитекторов Франческо Кампорези, Григория Дикушина и Винченцо Бренны. В нем размещалась большая часть коллекции скульптуры графа Николая Петровича Шереметева, рассказал мэр.

Специалисты восстановили аутентичные интерьерные решения, среди которых – уникальные для России бумажные обои 1790-х годов, а также позолоченная резьба, лепнина, изделия из папье-маше, текстиль, колонны, пилястры, зеркала, камины и печи. Ремонт охватил все несущие элементы и конструкции здания: фундаменты, стеновые конструкции, кровельную систему, историческую облицовку фасадов, а также оконные и дверные проемы с оригинальной фурнитурой.

Открытие западной части дворца – Итальянского павильона с галереями и Ротондой – стало итогом второго этапа реставрации Останкинского дворца. Посетители смогут увидеть античную скульптуру из коллекции Шереметева, в том числе привезенные из Италии голову Афродиты I века нашей эры и статуэтку Козочка II века до нашей эры, которая не имеет аналогов в России.

Впервые за долгое время пространства будут работать даже в зимний период в составе экскурсионной группы, отметил градоначальник.

Между тем в Москве закончился первый этап реставрации храма Воскресения Словущего с Никольским приделом на Крутицком подворье. Мастера уже привели в порядок первый этаж и подвальное помещение. В ходе работ они укрепили основание здания, выполнили гидроизоляцию опорных конструкций и стен, отремонтировали каменные и кирпичные конструкции, а также отреставрировали саркофаги архиереев.

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