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16 сентября, 12:15

Политика

Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной по санкциям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Общий суд ЕС частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной против персональных санкций Евросоюза. Он отменил оба решения о продлении ограничений в 2025 году.

Таким образом, инстанция отменила в отношении артистки решение и регламент Совета ЕС от 14 марта 2025 года, а также решение и регламент от 12 сентября 2025 года. Оно распространялось на период с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.

Причиной послужило отсутствие достаточных новых доказательств того, что певица продолжала соответствовать санкционному критерию на момент принятия решений 2025 года.

При этом суд отклонил требования Гагариной об отмене ее первоначального включения в санкции в июне 2024 года и последующего сохранения в них в сентябре того же года.

ЕС аргументировал введение санкций против певицы тем, что она участвовала в концертах, посвященных присоединению новых регионов в состав России. Утверждалось, что она могла получить значительные доходы "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".

После этого Гагарина дважды оспаривала рестрикции. В частности, второй иск она подала в мае 2026 года.

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