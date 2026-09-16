Лекции о детской литературе пройдут на электросудах регулярных речных маршрутов Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

ГКУ "Организатор перевозок" Дептранса Москвы и департамент детской и подростковой литературы одного из крупнейших книжных объединений проведут цикл лекций о детских и подростковых книгах на электросудах регулярных речных маршрутов. Пассажиры смогут узнать о писателях, художниках и редакторах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня регулярные электросуда – это не только комфортный и современный транспорт, но и площадка для разных мероприятий. Бесплатные лекции проводим здесь с октября прошлого года, а теперь запускаем новый проект совместно с издательством "АСТ-Азбука", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тематические рейсы доступны ежедневно на втором, третьем и четвертом маршрутах. На них могут попасть граждане всех возрастов. В качестве партнеров "Организатора перевозок" выступают департамент культуры и музеи Москвы, Российская государственная библиотека, Российское общество "Знание" и другие.

Всего уже состоялось свыше 260 тематических рейсов, на которых побывали более 6,1 тысячи человек.

Первую лекцию нового цикла проведут в 11:30 в пятницу, 18 сентября, на втором маршруте. Ее темой станет "Сатурн и его свита: необычное путешествие в систему газового гиганта". Лекцию прочитает писатель, автор научно-фантастических и научно-популярных книг для детей и подростков Екатерина Авсянникова. Для участия требуется регистрация в сервисе "Мосбилет".

По словам гендиректора издательства "АСТ-Азбука" Татьяны Горской, на таких рейсах можно встретить автора, художника, редактора, узнать, как создаются книги и найти истории для себя.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Московская книжная неделя" состоится с 26 сентября по 4 октября. В этом году он пройдет в третий раз. Свыше 70 участников подготовят более 150 событий. В программу войдут презентации книг, дни открытых дверей в редакциях и типографиях.

