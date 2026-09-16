В Москве жители более 1,3 тыс старых домов получили квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители 1 306 старых домов оформили документы на новые квартиры с начала реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что новое жилье получили более 221,6 тысячи москвичей. Первые дома, где полностью завершено оформление квартир, появились в сентябре 2018 года. Сначала переселялись жители пятиэтажек на улице Константина Федина в Северном Измайлове.

Больше всего таких домов за 9 лет реализации программы появилось на востоке Москвы – 234 здания, где проживали около 38,3 тысячи человек. На юго-востоке договоры заключили жители 198 домов – свыше 37,7 тысячи человек. На западе новоселами стали более 25,7 тысячи горожан из 155 зданий.

С начала этого года документы уже оформили жители 183 старых зданий, что примерно на 40% больше, чем за тот же период 2025-го.

По словам главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего москвичей уже переселилось в районе Люблино на юго-востоке города. Там квартиры получили свыше 11,7 тысячи горожан из 58 старых домов. В Восточном административном округе лидируют Северное Измайлово и Измайлово. В каждом из них договоры оформили жители 38 домов – более 7,4 тысячи и 6,2 тысячи человек соответственно. На западе Москвы в Можайском районе в полном составе обладателями новых квартир стали жители 34 старых зданий – порядка 4,6 тысячи.

Как правило, горожане получают жилье в своих же районах. Однако в Троицком и Новомосковском административных округах, а также в Зеленограде переселение проводят в границах округа.

Тем временем уже восемь новостроек передали под заселение в Зеленограде с начала реализации программы реновации. Их общая жилая площадь составляет более 120 тысяч квадратных метров. Пять домов находятся в районе Крюково. Еще три новостройки построены в Старом Крюкове.