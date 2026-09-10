Около 97 тысяч семей переехали в новостройки по реновации в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 97 тысяч семей переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации в Москве. Об этом рассказал глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

По его словам, программа затронула все округа города. Больше всего семей переехало в новостройки на востоке столицы – около 16,4 тысячи. В Юго-Восточном административном округе новоселье отметили более 15,5 тысячи семей, в Северном – 11,6 тысячи, в Западном – 10,9 тысячи. Всего по реновации в новые квартиры с улучшенной отделкой переезжают около миллиона москвичей.

Город также оказывает поддержку горожанам на этапе переезда. Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, сервис "Помощь в переезде" на портале mos.ru позволяет бесплатно вызвать грузчиков с транспортом. Этой услугой уже воспользовались свыше 70 тысяч семей. На востоке столицы заявки оставили 13,6 тысячи семей, на юго-востоке – почти 12 тысяч, на севере и западе – 10,8 тысячи и около 8,4 тысячи соответственно. Запрос также подается и через центры информирования по переселению, открытые на первых этажах новых домов.

Квартиры в новостройках передаются с готовым ремонтом, сантехникой, розетками и лампами. Это позволяет переехать сразу после подписания документов. В настоящий момент договоры оформляют около 9,1 тысячи семей. Больше четверти из них являются жителями юго-востока Москвы – почти 2,4 тысячи. На востоке документы подписывают 1,8 тысячи семей, на юго-западе – около 1,3 тысячи, на севере – более 1,2 тысячи, на северо-востоке – свыше 600.

Чтобы не создавать очереди в центрах информирования, город представляет возможность выбрать дату и время оформления документов заблаговременно. Сделать это позволяет суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, система предлагает множество вариантов и не допускает пересечения записей.

Ранее стало известно, что около 4,2 тысячи москвичей из 197 старых домов заключили соглашения на новое жилье по реновации в августе. Больше всего договоров заключено в Восточном и Юго-Восточном административных округах. В них новые квартиры получили почти 700 семей.