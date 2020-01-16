Систему поддержки принятия врачебных решений представили на ассамблее "Здоровая Москва"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Новодережкин

Стенд "Системы поддержки принятия врачебных решений" представили на ассамблее "Здоровая Москва".

Благодаря ему можно узнать, как с помощью цифровых продуктов врачи общей практики и терапевты смогут быстрее и качественнее помогать пациентам. На стенде "Цифровой пациент" в формате голограммы показано, как работает электронная медицинская карта москвича.

Российские и иностранные эксперты во время пленарного заседания поделились опытом изменений в здравоохранении и высоко оценили проекты столичной медицины. По их мнению, в некоторых направлениях другим странам стоит перенимать опыт Москвы.

Особенно специалистов заинтересовали проекты по развитию цифровой медицины, системе поддержки принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта и новые стандарты здравоохранения Москвы. Речь идет в том числе об электронных медкартах.

Сергей Собянин на ассамблее заявил, что продолжительность жизни в Москве за последние 10 лет выросла на пять лет. Ежегодно она увеличивалась на полгода. Он отметил, что на это повлияли благоустройство городского пространства и снижение смертности на дорогах.

XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" начала работу на ВДНХ. Крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения продлится до 19 января. В этом году впервые все мероприятия проходят в открытом формате.

Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. Главные темы – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.