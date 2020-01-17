В Москве появятся бригады скорых с искусственным сердцем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшем будущем у столичных бригад скорой помощи появится реанимационный автомобиль, оснащенный уникальным оборудованием. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова, подобное оборудование можно встретить далеко не в каждом стационаре.

"Оно подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом", – рассказал он на полях ассамблеи "Здоровая Москва".

В настоящее время проект проходит этап технической реализации. Такая система спасения жизни будет уникальной, пока ее нет ни в одном городе мира.

Ранее эксперты крупнейших консалтинговых компаний BCG заявили, что в столице отмечается значительный прогресс во многих областях здравоохранения, поскольку Москва поддерживает все важные направления развития современной медицины.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" работает на ВДНХ. Крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения продлится до 19 января. В этом году впервые все мероприятия проходят в открытом формате.

Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. Главные темы – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.

