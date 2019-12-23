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Москва 24

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Город

17:07

Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования

город медицина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москва впервые в России начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ), сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, этот формат дает гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться, – город платит только за работающее оборудование. Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену, подчеркнула Ракова.

"На сегодняшний день прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 миллиарда рублей, в ходе торгов цена в среднем была снижена на рекордные 30–50% и в итоге составила 16,6 миллиарда рублей", – подчеркнула заммэра.

Ракова добавила, что поставщик будет обслуживать аппарат на протяжении всего срока эксплуатации. К примеру, для аппаратов МРТ и КТ жизненный цикл составляет 10 лет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий.

Собянин также рассказал, что в Москве капитально отремонтируют 150 поликлиник в ближайшие несколько лет. Кроме того, по его словам, в ближайшие три года будет построено еще около трех десятков поликлиник. Мэр указал, что модернизации подвергнется все: от фундамента до крыши.

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