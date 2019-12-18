Собянин рассказал о закупке современного оборудования для больниц

13:38
Фото: duma.mos.ru
В ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы на заседании Мосгордумы.
Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий.
"Нам задают вопрос: "Вы же закупали в 2011–2012 годах достаточно много оборудования?" Время быстро идет, прошло семь-восемь лет, требуется обновление этого оборудования, часть оборудования уже морально устарела. Мы в ближайшее время закупаем 487 современных цифровых КТ, МРТ, маммографов, рентгеновских аппаратов для городских больниц и поликлиник", – сказал Собянин.
По словам мэра, это является крупнейшей программой модернизации в России.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве капитально отремонтируют 150 поликлиник в ближайшие несколько лет. Кроме того, по его словам, в ближайшие три года будет построено еще около трех десятков поликлиник. Мэр указал, что модернизации подвергнется все: от фундамента до крыши.
Шоу-рум поликлиники нового стандарта ранее построили в диагностическом центре на севере Москвы. Там медики смогут выбрать вариант понравившегося кабинета.
Программа "Новый московский стандарт поликлиник", направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи, была запущена в 2019 году.
Предполагается, что в поликлиниках появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ, МРТ и КТ, а также оборудование функциональной диагностики и денситометры. Таким образом пациенты смогут пройти большинство обследований в одной поликлинике, а исследования и результаты пациентов можно будет хранить в электронном виде.
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