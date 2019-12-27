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Москва 24

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Общество

15:22

Ученые рассказали, что физическая активность снижает риск развития рака

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые Национального института онкологии США выяснили, что физическая активность снижает риск развития рака, передает "Газета.ру".

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 750 человек. В итоге эксперты выяснили, что физическая активность снижает риск развития рака толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрия, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Специалисты отметили, что 2,5–5 часов умеренных физических нагрузок или 1,25–2,5 часа высокоинтесивных упражнений в неделю могут уменьшить риск появления онкологических заболеваний.

Ранее ученые назвали главную причину возникновения рака. Оказалось, что около 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями, но главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление.

До этого онкологи выяснили, что слишком быстрое насыщение во время приема пищи может указывать на развитие рака печени. Объясняется, что из-за образования опухоли повышается давление в печени. Напряжение в брюшной полости и вызывает обманчивое чувство сытости.

А специалисты Медицинского центра Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что рак легких гораздо реже диагностируют у тех людей, кто употребляет йогурт и клетчатку. Ввести эти продукты в свой рацион рекомендуют на регулярной основе.

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