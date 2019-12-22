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Москва 24

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Общество

21:36

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

медицина общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева назвала симптомы, которые могут указывать на развитие опухолей в области головы и шеи.

По словам врача, это неясные боли, шишки или уплотнения. Кроме того, пройти диагностику следует, если появились "непонятные" выделения во рту и дискомфорт при глотании.

"Тревожный сигнал, если начали шататься зубы без особых причин. Нужно обращать внимание на пигментные пятна, если они начинают менять цвет и расти", – рассказала Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также повод пойти к врачу, по словам Яковлевой, если у человека без хронических заболеваний возник отит, заложенность носа и головные боли.

Онколог отметила, лечение онкологического заболевания во многом зависит от ранней диагностики – в таком случае выздоравливают до 84 процентов больных.

Ранее сообщалось об изобретении инновационного метода лечения ран и ожогов. Его разработали столичные ученые. Новый экспериментальный материал в ближайшее время будет изготовлен для экспериментальных и клинических испытаний.

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