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Москва 24

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Общество

12:23

В Роспатенте назвали наиболее часто изобретаемый в России тип лекарств

наука медицина общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев рассказал, какие лекарства наиболее часто изобретают и патентуют российские специалисты. Об этом сообщает портал News.ru.

По словам руководителя ведомства, на протяжении последних пяти лет доля заявок на регистрацию препаратов, биологически активных соединений и фармацевтических композиций от российских компаний составляла 43–48 процентов. В цифровом выражении этот показатель равен 1700–1900 заявкам в год.

Что касается типов медикаментов, то лидируют препараты в области лечения онкологии.

"На первом месте остаются лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. Много заявок подается на противовирусные препараты, в частности против ВИЧ и вируса гриппа. Высокая активность сохраняется в разработке вакцин, особенно тех, что применяются в животноводстве", – заявил Ивлиев.

Специалист также отметил, что ученые активно разрабатывают направление тест-систем, которые позволяют выявлять молекулярно-генетические маркеры и способствуют более правильной постановке диагноза.

Среди разработок 2019 года руководитель Роспатента отметил патент Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ. Зарегистрированное изобретение поможет бороться с атеросклерозом. Кроме того, специалист назвал перспективными разработки в области выявления лучевых поражений с помощью помеченных клеток крови и нейрохирургии основания черепа.

В начале декабря 2019 года стало известно о новейшей разработке ученых из Австралии. Специалисты создали вирус, способный убивать любые онкоклетки. Препарат готовы испытать на людях.

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