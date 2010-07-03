В Роспатенте назвали наиболее часто изобретаемый в России тип лекарств

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев рассказал, какие лекарства наиболее часто изобретают и патентуют российские специалисты. Об этом сообщает портал News.ru.
По словам руководителя ведомства, на протяжении последних пяти лет доля заявок на регистрацию препаратов, биологически активных соединений и фармацевтических композиций от российских компаний составляла 43–48 процентов. В цифровом выражении этот показатель равен 1700–1900 заявкам в год.
Что касается типов медикаментов, то лидируют препараты в области лечения онкологии.
"На первом месте остаются лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. Много заявок подается на противовирусные препараты, в частности против ВИЧ и вируса гриппа. Высокая активность сохраняется в разработке вакцин, особенно тех, что применяются в животноводстве", – заявил Ивлиев.
Специалист также отметил, что ученые активно разрабатывают направление тест-систем, которые позволяют выявлять молекулярно-генетические маркеры и способствуют более правильной постановке диагноза.
Среди разработок 2019 года руководитель Роспатента отметил патент Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ. Зарегистрированное изобретение поможет бороться с атеросклерозом. Кроме того, специалист назвал перспективными разработки в области выявления лучевых поражений с помощью помеченных клеток крови и нейрохирургии основания черепа.
В начале декабря 2019 года стало известно о новейшей разработке ученых из Австралии. Специалисты создали вирус, способный убивать любые онкоклетки. Препарат готовы испытать на людях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: