Москва закупит препараты против еще четырех видов онкологических заболеваний

17:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин внедрит новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение. В том числе решено закупить новейшие лекарства, предназначенные для лечения еще четырех локализаций – рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.
Соответствующие решения мэр принял в ходе круглого стола с участием главных врачей профильных стационаров и ведущих врачей-онкологов города. Встреча прошла в городской клинической онкологической больнице № 1, где Собянин осмотрел отремонтированный хирургический корпус.
"Сегодня мы примем с вами решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи и о программе дальнейшего ее развития. Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше бы нами сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения больных, чтобы это происходило в одной цепочке", – сказал Собянин.
Также мэр указал на необходимость создать специализированные лаборатории и новейшие онкодиспансеры. По его словам, создание единых онкологических центров, которые бы включали и лабораторию, и онкологический диспансер, могли бы оказывать как стационарную, так и амбулаторную помощь.
В свою очередь, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что Москва одна из первых среди субъектов России перешла на новые стандарты химиотерапевтического лечения по шести наиболее распространенным локализациям рака.
Он добавил, что в единый городской регистр сегодня включены около 337 тысяч пациентов, и каждый год это число растет. По его словам, к концу этого года ожидается прирост почти на четыре тысячи, и количество диагнозов онкологических, которое будет зафиксировано в этом году, приблизится к 44 тысячам. Хрипун добавил, что стандартизированный коэффициент смертности от новообразований снизился почти на 10% по сравнению с прошлым годом.
Также во время круглого стола было принято решение о формировании на базе крупнейших стационаров шести многопрофильных онкологических центров: это больница №62, онкологическая больница №1, больница имени Боткина, больница имени Плетнева, больница №40 с ее новым филиалом в поселке Коммунарка и научно-клинический центр имени Логинова.
Ранее сообщалось, что специалисты Российского онкологического центра имени Блохина разработали программу по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года.
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