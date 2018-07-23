Минздрав пообещал выпустить уникальные препараты для лечения рака

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Минздрав РФ выпустит уникальные препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями, включая персонифицированную онковакцину. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова во время встречи с Владимиром Путиным.
По словам Скворцовой, новые препараты будут действительно уникальными. "Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно и через шоковое состояние, иммунный сбой человек выходит из болезни", – цитирует министра Интерфакс.
Скворцова пояснила, что речь идет о персонифицированной онковакцине, аналогов которой в мире пока нет. По словам главы Минздрава, российские специалисты опираются на зарубежный опыт, но при этом смогли продвинуться гораздо дальше.
На встрече с президентом Скворцова отметила, что новую вакцину применяли уже трижды. Судя по данным исследований, "горячие точки" сохраняются, добавила министр, но ученые идут по правильному пути, который обязательно принесет хорошие результаты.
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