Ученые нашли способ профилактики рака

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Ученые Университета штата Иллинойс сообщили, что прием в пищу продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может предотвратить риск возникновения рака, а также остановить его рост и распространение, передает РИА Новости.
Исследователи изучили механизм воздействия на организм эдоканнабиноидных эпоксидов EDP-EA, которые появляются во время расщепления омега-3 жирных кислот. Как оказалось, соединение способно уничтожать раковые клетки и замедлять процесс образования новых сосудов, связанных со злокачественными тканями.
"Эпоксиды EDP-EA подавляют миграцию дефектных клеток. Терапия, препятствующая перемещению раковых клеток, может быть эффективной для препятствия формированию метастазов у пациентов", – заявил один из исследователей Тимоти Фан.
Ученые также отметили, что диета, основанная на продуктах с высоким содержанием омега-3 может стать действенным методом профилактики онкологии, но основным и наиболее эффективным способом лечения рака остается химиотерапия.
Ранее ученые разработали диету, которая помогает бороться с раком. Кетодиета американских исследователей предусматривает замену углеводов в рационе на белки и жиры. Таким образом, мышцы и клетки мозга становятся выносливее и медленнее стареют.
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