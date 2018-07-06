Ученые обнаружили помогающую излечиться от рака диету

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Американские специалисты из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке сообщили, что кетодиета помогает некоторым противораковым препаратам быстрее уничтожать опухоли.

Специалист Бенджамин Хопкинс и его коллеги отмечают, что такие результаты заставляют по-новому взглянуть на сам процесс лечения раковых больных, так как при неправильном питании и приеме противоопухолевых лекарств можно одновременно подавлять и стимулировать развитие онкологии, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кетодиета стала популярной из-за улучшения работы мышц и головного мозга. Однако врачи обнаружили еще одно преимущество этого питания, отметив, что она также помогает некоторым препаратам против рака уничтожать опухоли.

Основную часть калорий в диете составляют белки и жиры вместо углеводов. Такой подход заставляет организм использовать в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны.

Благодаря этому мышцы и клетки мозга переходят в особый сберегательный режим, в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые – медленнее стареют.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Дьюка, Массачусетского технологического института и Наньянского технологического университета открыли новый метод диагностики рака. С помощью звуковых волн специалисты находят зараженные клетки.