Ученые нашли необычный способ диагностики рака

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Ученые из Университета Дьюка, Массачусетского технологического института и Наньянского технологического университета открыли новый метод диагностики рака. С помощью звуковых волн специалисты находят зараженные клетки.

Зараженные клетки гораздо крупнее здоровых. Звуковые волны с особой частотой могут находить их и собирать в определенной точке для последующего анализа, пишут "Дни.ру".

Как отмечают ученые, на сегодняшний день главным методом диагностики рака остается биопсия. Однако биопсия болезненна и менее эффективна, чем метод звуковой диагностики.

Звуковые волны особой частоты проходят через кровеносные сосуды, отталкиваются от циркулирующих зараженных клеток и возвращаются обратно. Пациент в это время подключен к датчикам.



Ранее сообщалось, что исследователи из США нашли белок, помогающий раковым клеткам выделять небольшие пузырьки, стимулирующие рост опухоли. Пузырьки экзосомы, состоявшие из липидной мембраны, а также молекул белков и РНК содержат вещества, стимулирующие рост новообразований. Они распространяют онкогены в соседние клетки, усиливая их размножение. Экзосомы также переносят белки, повышающие уязвимость окружающих опухоль тканей к вредоносным молекулам.