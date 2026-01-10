Форма поиска по сайту

10 января, 18:53

Общество

Роспотребнадзор выявил у персонала кафе на курорте Шерегеш норовирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, где отравились туристы. Их отстранили от работы, а заведение временно закрыли, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Как указывали некоторые телеграм-каналы, на горнолыжном курорте произошло массовое отравление. Более 10 туристов столкнулись с одинаковыми симптомами, в числе которых тошнота, рвота, диарея, повышенная температура и головная боль.

"В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе установлен этиологический агент – норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель", – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор организовал полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, в рамках расследования специалисты установили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке кафе.

Ранее несколько человек, включая ребенка, отравились едой, заказанной через одну из служб доставки в подмосковных Люберцах. Всем пострадавшим был поставлен диагноз "гастроэнтерит". По данному факту заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Сочи возбудили уголовное дело после массового отравления спортсменов

