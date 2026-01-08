Норовирус выявлен у заболевших в гостинице Сочи детей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Норовирус II генотипа диагностирован у заболевших в гостинице Сочи детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель – норовирус 2-го генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что вступившие в контакт с заболевшими также находятся под усиленным меднаблюдением. При этом новых заболевших не выявлено.

О случившемся стало известно 7 января. Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. Всего пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали на соревнования по регби.

По данному факту было заведено уголовное дело. В пресс-службе Федерации регби Москвы уточняли, что здоровью детей ничто не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

