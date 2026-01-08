08 января, 10:54Происшествия
Норовирус выявлен у заболевших в гостинице Сочи детей
Норовирус II генотипа диагностирован у заболевших в гостинице Сочи детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель – норовирус 2-го генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением", – говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что вступившие в контакт с заболевшими также находятся под усиленным меднаблюдением. При этом новых заболевших не выявлено.
О случившемся стало известно 7 января. Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. Всего пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали на соревнования по регби.
По данному факту было заведено уголовное дело. В пресс-службе Федерации регби Москвы уточняли, что здоровью детей ничто не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.