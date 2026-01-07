Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи, заявили в СКР. Среди пострадавших есть и воспитанники академии футболиста московского "Спартака" Романа Зобнина, а также юные игроки в регби.

В пресс-службе Федерации регби Москвы заявили, что здоровью детей ничто не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

При этом Роспотребнадзор уже проводит свое расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

