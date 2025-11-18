Форма поиска по сайту

18 ноября, 07:00

Происшествия

Новости регионов: в Первоуральске мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату

Торнадо образовался рядом с городом Банджао в Индонезии

Новости мира: обвал горной породы произошел в округе Нагар в Пакистане

Мощный циклон принес на Камчатку сильный ветер со снегом

Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

"Московский патруль": столичная полиция задержала мужчину, который ограбил магазин

"Московский патруль": таможенники Шереметьево задержали пассажира из-за контрабанды

"Московский патруль": соседи слышали крики в день убийства ребенка в Балашихе

Пожар ликвидировали на стройке элитного ЖК в центре Москвы

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Мытищах

В Первоуральске пьяный мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату. Он удерживал женщину в качестве заложницы. Правоохранители убедили его сдаться. Задержанный оказался местным жителем с судимостями, возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге на берегу Матисова канала женщина спасла упавшую в воду дочь, но сама не смогла выбраться. Она вытолкнула ребенка на берег, а прохожие, услышав крики, помогли матери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

