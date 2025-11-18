Новости регионов: в Первоуральске мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату

В Первоуральске пьяный мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату. Он удерживал женщину в качестве заложницы. Правоохранители убедили его сдаться. Задержанный оказался местным жителем с судимостями, возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге на берегу Матисова канала женщина спасла упавшую в воду дочь, но сама не смогла выбраться. Она вытолкнула ребенка на берег, а прохожие, услышав крики, помогли матери.

