Подросток устроил пожар в ТЦ Москвы по указанию "правоохранителей"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестные, под руководством которых 16-летний подросток устроил пожар в ТРЦ "Авиапарк" в Москве, представились правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как пояснил юноша, он познакомился в социальной сети с девушкой и направил ей свою геолокацию для выбора места встречи. После этого с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним.

Находясь на связи со злоумышленниками, запуганный подросток провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги.

"Также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой", – говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре. В ведомстве призвали всех законных представителей поговорить со своими детьми. Важно рассказать о необходимости сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев.

"Правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами", – подчеркнули в прокуратуре.

О попытке поджога стало известно вечером в четверг, 13 ноября. Подросток пронес горючую жидкость в кинозал и поджег несколько кресел. После этого он был оперативно задержан охраной и передан полиции. Работники ТРЦ ликвидировали возгорание, а посетителей кинотеатра эвакуировали.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что поджигатель был доставлен в отдел полиции. Его направляли неизвестные.