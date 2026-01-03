Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Вражеские дроны начали атаковать город в субботу, 3 января. По последним данным, на подлете к столице уничтожены 4 беспилотника.

Всего в ночь на 3 января силы ПВО России перехватили и ликвидировали 22 украинских БПЛА самолетного типа над регионами страны.