03 января, 20:06Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Мэр уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Вражеские дроны начали атаковать город в субботу, 3 января. По последним данным, на подлете к столице уничтожены 4 беспилотника.
Всего в ночь на 3 января силы ПВО России перехватили и ликвидировали 22 украинских БПЛА самолетного типа над регионами страны.