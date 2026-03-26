Эвакуация началась в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве

Эвакуация проходит в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Граждан, находящихся в здании, призвали спокойно двигаться к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру ДК расположено 32 выхода.

Ранее людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы. Причиной стало возгорание. Всего из здания вывели 300 человек.

Выяснилось, что в вентиляционном коробе вспыхнул утеплитель. Пожарные потушили огонь, пострадавших нет.