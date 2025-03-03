Агентство "Москва": около 300 человек эвакуированы из ТЦ "Митино" из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посетителей торгового центра "Митино" эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, из здания вывели около 300 человек.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Митино", расположенном по адресу улица Митинская, дом 40", – говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, в настоящее время в ТЦ ожидается приезд кинологов и полиции.

Ранее неизвестный анонимно сообщил о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Тогда сотрудники полиции оперативно проверили поступившую информацию. Эвакуация персонала и посетителей из отеля не потребовалась.

Кроме того, в начале февраля силовики проверили Павелецкий вокзал из-за сообщения о якобы минировании. СМИ писали, что анонимный звонок с угрозой взрыва поступил по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступали.

