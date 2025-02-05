РИА Новости: силовики проверяют Павелецкий вокзал в центре Москвы

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Силовики проверяют Павелецкий вокзал в центре Москвы из-за анонимной угрозы минирования, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, анонимный звонок с угрозой взрыва поступил по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступили.

В конце января эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности прошла в Эрмитаже. Для охраны правопорядка на месте были задействованы два патрульных экипажа.

Позже главный вход в Зимний дворец Эрмитажа был временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Специалисты обследовали экспозиционные залы и служебные помещения. Спустя некоторое время посетителей вновь начали запускать через главный вход.