30 января, 13:25 (обновлено 30.01.2025 13:57)Происшествия
Главный вход в Эрмитаж временно закрывали
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа был временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом музей написал в телеграм-канале.
Пресс-служба уточняла, что специалисты обследуют экспозиционные залы и служебные помещения. Посетители могли зайти в Главный музейный комплекс через Шуваловский проезд по адресу улица Миллионная, дом 37, и Дворцовая набережная, дом 36.
"Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день", – отмечали в пресс-службе.
Спустя некоторое время посетителей вновь начали запускать через главный вход Эрмитажа. Сейчас он работает в штатном режиме.
"Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.
24 января в Эрмитаже прошла эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности. Для охраны правопорядка на месте были задействованы два патрульных экипажа.