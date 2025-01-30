Главный вход в Эрмитаж временно закрывали

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа был временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. Об этом музей написал в телеграм-канале.

Пресс-служба уточняла, что специалисты обследуют экспозиционные залы и служебные помещения. Посетители могли зайти в Главный музейный комплекс через Шуваловский проезд по адресу улица Миллионная, дом 37, и Дворцовая набережная, дом 36.

"Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день", – отмечали в пресс-службе.

Спустя некоторое время посетителей вновь начали запускать через главный вход Эрмитажа. Сейчас он работает в штатном режиме.

"Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.

24 января в Эрмитаже прошла эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности. Для охраны правопорядка на месте были задействованы два патрульных экипажа.

