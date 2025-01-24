Посетителей Эрмитажа эвакуируют после сообщения об угрозе безопасности

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В Эрмитаже проходит эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности. Силы службы музейной безопасности и Росгвардии проводят проверку в главном комплексе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

"В главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Организована эвакуация посетителей с территории главного музейного комплекса", – говорится в сообщении.

По словам представителей Эрмитажа, посетители с билетами на сегодня смогут посетить главный музейный комплекс в любой другой день.

В пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области агентству также уточнили, что для охраны правопорядка на месте задействованы два патрульных экипажа.

В октябре 2023 года в Версальском дворце во Франции посетителей эвакуировали четыре раза за одну неделю из-за сообщений об угрозе взрыва. Тогда специалисты проверяли все помещения дворца, однако никакой бомбы найти не удалось. Отмечалось, что постоянные эвакуации посетителей никак не повлияли на посещаемость Версаля.