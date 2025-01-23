Le Parisien: Лувру нужен ремонт из-за сильной изношенности здания

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Парижский Лувр нуждается в серьезном ремонте из-за сильной изношенности здания, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на записку директора музея Лоранс Де Кар, адресованную министру культуры Франции Рашиде Дати.

В записке подчеркивается "тревожный уровень обветшания" здания. В качестве проблем перечислены сильные разрушения, создающие угрозу проникновения воды, и колебания температур, способные навредить сохранности выставляемых в музее экспонатов.

Директор музея отметила также недостатки встречающей гостей пирамиды, не имеющей достаточного уровня звукоизоляции и делающей слишком душным пребывание под ней жару. Территория перед музеем "требует переосмысления" по причине отрезанности от городской транспортной сети и появления рядом нескольких новых музеев.

Кроме того, Лоранс Де Кар указала на недостаток мест отдыха для посетителей Лувра, несоответствие продовольственного снабжения музея и санитарных условий международным стандартам. Parisien, в свою очередь, добавляет о перегруженности музея, который рассчитан на четыре миллиона человек в год и фактически принимает до 8,7 миллиона.

Издание отметило, что реставрация Лувра и пространства вокруг него может столкнуться с трудностями из-за продолжающегося во Франции кризиса в связи с принятием властями нового госбюджета.

Ранее в Париже после реставрации открылся собор Парижской Богоматери, который пострадал от пожара 15 апреля 2019 года. В результате возгорания обрушились шпиль, кровля и часы Нотр-Дама. При этом западный фасад и две башни сохранились.