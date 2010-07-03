Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась, передает RT. Ранее обрушился шпиль.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами.

Пожарные службы пытаются локализовать огонь. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности. Информации о пострадавших пока нет.

Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Президент Франции собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.