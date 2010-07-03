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21:21

Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась

происшествия пожар за рубежом

21:21

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Фото: twitter.com/ma_grgt

Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась, передает RT. Ранее обрушился шпиль.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами.

Пожарные службы пытаются локализовать огонь. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности. Информации о пострадавших пока нет.

Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Президент Франции собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар за рубежом

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