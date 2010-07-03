Макрон выразил сожаление в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи с масштабным пожаром в Соборе Парижской Богоматери, сообщает "Интерфакс".

"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами", – написал президент Франции в Twitter.

Макрон отметил, что ему, как и всем гражданам Франции, "грустно видеть, как сгорает эта часть нас".

Кроме того, Макрон отложил телевизионное обращение к нации. Президент Франции собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

В понедельник вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. Сейчас на месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности.

Один из очевидцев снял момент обрушения шпиля полыхающего Нотр-Дам-де-Пари.

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.