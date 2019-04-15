В Сети появилось видео обрушения шпиля горящего собора Парижской Богоматери

Обрушился шпиль горящего собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места ЧП.

Видео момента обрушения шпиля полыхающего собора Парижской Богоматери заснял один из очевидцев. Кадрами он поделился в социальной сети Instagram.



Около часа назад (в 18:50 по времени Парижа или в 19:50 по Москве) начался пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Спасатели сейчас пытаются локализовать огонь. Мэр французской столицы Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Часть храма закрыта строительными лесами. Там шла реставрация. Французские СМИ со ссылкой на пожарных передают, что возгорание в одной из главных достопримечательностей Парижа может быть связано со строительными работами.

В социальных сетях есть много видео и фото очевидцев. Люди запечатлели большие клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики католического собора. Информации о пострадавших нет.



Полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже.

Нотр-Дам-де-Пари – католический собор в центре Парижа, один из самых известных символов столицы Франции. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Он находится в восточной части острова Сите, в четвертом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа – базилики Святого Стефана. Собор Парижской Богоматери основан в 1163 году, и вплоть до середины XIV века шло его строительство. Это один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом. В храме проходят регулярные богослужения.

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.