В Сети появилось видео обрушения шпиля горящего собора Парижской Богоматери

Около часа назад (в 18:50 по времени Парижа или в 19:50 по Москве) начался пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Спасатели сейчас пытаются локализовать огонь. Мэр французской столицы Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.
Часть храма закрыта строительными лесами. Там шла реставрация. Французские СМИ со ссылкой на пожарных передают, что возгорание в одной из главных достопримечательностей Парижа может быть связано со строительными работами.
В социальных сетях есть много видео и фото очевидцев. Люди запечатлели большие клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики католического собора. Информации о пострадавших нет.
Полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже.
Нотр-Дам-де-Пари – католический собор в центре Парижа, один из самых известных символов столицы Франции. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Он находится в восточной части острова Сите, в четвертом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа – базилики Святого Стефана. Собор Парижской Богоматери основан в 1163 году, и вплоть до середины XIV века шло его строительство. Это один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом. В храме проходят регулярные богослужения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.