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20:13 (обновлено 15.04.2019 22:01)

В соборе Парижской Богоматери произошел пожар

происшествия пожар

20:13

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Фото: twitter.com/BruceGuillaume

В одной из главных достопримечательностей Парижа – Нотр-Дам-де-Пари – произошел пожар. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Пожарные службы в эти минуты пытаются локализовать огонь. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Она призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

"В соборе Нотр-Дам в Париже произошел страшный пожар. Пожарные Парижа пытаются контролировать пламя... Я призываю всех уважать периметр безопасности", – пишет Идальго в своем микроблоге в Twitter.

Пожар начался около 18:50 (19:50 по московскому времени). Часть храма закрыта лесами, там шла реставрация. По данным французских СМИ, возгорание может быть как-то связано со строительными работами.

В Twitter и Instagram есть многочисленные видео и фото очевидцев пожара. Видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики католического собора. Информации о пострадавших пока нет.

Часть собора сейчас закрыта лесами, где проходят работы по реставрации. По некоторым данным, пожар мог начаться именно там.


Также стало известно, что полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже, где расположен собор.

Нотр-Дам-де-Пари – католический храм в центре Парижа, один из самых известных символов столицы Франции. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Он находится в восточной части острова Сите, в четвертом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа – базилики Святого Стефана. Собор Парижской Богоматери основан в 1163 году, и вплоть до середины XIV века шло его строительство.

Это один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом. В храме проходят регулярные богослужения.

происшествия пожар

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