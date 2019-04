В соборе Парижской Богоматери произошел пожар

В одной из главных достопримечательностей Парижа – Нотр-Дам-де-Пари – произошел пожар. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Пожарные службы в эти минуты пытаются локализовать огонь. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Она призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

"В соборе Нотр-Дам в Париже произошел страшный пожар. Пожарные Парижа пытаются контролировать пламя... Я призываю всех уважать периметр безопасности", – пишет Идальго в своем микроблоге в Twitter.

Пожар начался около 18:50 (19:50 по московскому времени). Часть храма закрыта лесами, там шла реставрация. По данным французских СМИ, возгорание может быть как-то связано со строительными работами.

В Twitter и Instagram есть многочисленные видео и фото очевидцев пожара. Видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики католического собора. Информации о пострадавших пока нет.



#Breaking: Just in - The iconic cathédrale Notre-Dame de #Paris church is on fire right now! Fire Department has been called in for the fire... #NotreDame #France. pic.twitter.com/EwUpYH2bRn